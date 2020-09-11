Горячую воду отключат во всем Благовещенске

Готовиться к отключению лучше заранее. Фото: pexels.com

Горячую воду отключат с 14 по 18 сентября по всему Благовещенску. В эти дни пройдут осенние гидравлические испытания с полной остановкой тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. Об этом сообщают в пресс-службе «Амурской генерации».

- Осенние гидравлические испытания пройдут в течение двух дней на магистральных тепловых сетях Благовещенской ТЭЦ Центрального, Северного, Северо-Западного районов и тепломагистрали СХПК «Тепличный». Основной момент испытаний пройдет 15 сентября – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя, - уточняется в сообщении.

В 16 сентября внутри станции выполнят ремонтные работы, осуществить которые возможно только при полном останове магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ. Согласно графика ремонта оборудования магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ на 2020 год на выполнение данных работ отведено 3 дня.

- Главная задача энергетиков сейчас – это качественно подготовиться к зиме. К началу отопительного сезона мы проводим все необходимые технические мероприятия, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Благовещенска в осенне-зимний период, - обратил внимание главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.