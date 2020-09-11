31 случай коронавируса выявили за сутки в Приамурье

Утихомириваться пандемия никак не желает Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области подтвердили 31 новый случай COVID-19. Инфекцию выявили в Благовещенске – у 22 человек, в Белогорске – у двух человек, в Шимановске – у пяти человек. Также по одному жителю заразились в Константиновском районе (с. Верхний Уртуй) и Тамбовском районе (с. Тамбовка).

Всего в регионе с начала пандемии заразились 3731 человек. Из них 2453 поправились, а 48 скончались. Остальные пациенты продолжают лечение. В управлении Роспотребнадзора по Амурской области уточнили информацию по ранжированию заболевших в зависимости от течения заболевания: пневмония – 51,0%, ОРВИ – 42,2%, бессимптомно - 6,8%.

Сейчас специалисты занимаются медицинским наблюдение и лабораторным обследованием 1139 человек. На изоляции по месту жительства находится 1138 человек, в изоляторах – 1 человек.