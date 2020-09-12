В Благовещенске растет число заболевших коронавирусом учителей

В образовательных организациях регистрируются заболевшие COVID. Фото: pixabay.com

Число заболевших COVID-19 среди работников образования увеличилось 3 раза: с 6 случаев на 36-ой неделе до 20 на 37-ой неделе. Такие данные озвучила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова на заседании оперштаба в региональном правительстве.

- Вопиющий факт, когда учитель одной из школ, заболевший COVID, у которого клинические проявления начались 25 августа, до 4 сентября продолжал работать в школе. Это вызвало соответствующую цепочку событий, - отметила руководитель амурского управления Роспотребнадзора.

Также стало известно, что в образовательных организациях регистрируются заболевшие COVID, и в настоящее время уже около 300 учеников обучаются дистанционно.

По словам Ольги Кургановой, рост заболеваемости явно свидетельствует о формальном проведении утренних фильтров и о несоблюдении педагогами противоэпидемических мероприятий. Но также очень важно проводить и разъяснительную работу с родителями, чтобы дети, бывшие в контакте с заболевшими, не посещали учреждения дополнительного образования, кружки и секции.

Губернатор Приамурья Василий Орлов в свою очередь поручил главам городов и районов взять работу школ под личный контроль.

- Уделите самое пристальное внимание организации всех противоэпидемических мер, ведь именно от этого зависит возможность обучения детей в нормальном, очном, а не дистанционном режиме, - сказал глава Приамурья.