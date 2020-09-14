Змею на набережной Благовещенска ловили спасатели

Змейка напугала отдыхающих. Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Дежурная смена областного поисково-спасательного отряда за прошедшие сутки шесть раз выезжала на помощь амурчанам. В один из таких выездов отдыхающие на набережной благовещенцы попросили спасателей помочь с поимкой змеи, которую они обнаружили.

- Спасатели, прибыв на место, с помощью удавки поймали змейку и выпустили ее за городом, в безопасном месте, - уточняют в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Это не первый случай обнаружения змей на набережной Благовещенска. Их находили и в прошлом, и в позапрошлом году. Ранее сообщалось, что они выползают туда из-за паводков, когда вода топит места их обитания.