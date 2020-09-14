Учеников года выбрали в Благовещенске

Награды выглядят так. Фото: правительство Амурской области

В Приамурье прошел региональный этап ежегодного конкурса «Ученик года». Впервые мероприятие организовано в дистанционном формате. За почетное звание лучшего школьника области боролись 57 учеников 8-10 классов, которые вышли в финал по итогам муниципальных этапов конкурса.

В рамках соревновательных туров конкурсанты рассказывали о себе, делились творческими идеями, участвовали в ораторских поединках.

В итоге, по мнению жюри, самыми умными и талантливыми признаны четыре школьника. В номинации «За высокие достижения в учебной деятельности» победу одержал Макар Куманейкин, обучающийся гимназии №25 города Благовещенска. За высокие достижения в спорте лучшей признана Алина Топоева из школы №1 им. С. Бондарева пгт Серышево. Победителем в номинации «За высокие достижения в творчестве» стала обучающаяся школы №1 им. С. Бондарева пгт. Серышево Альбина Лосева. А 1 место в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» завоевал Артур Давлиев, обучающийся в лицее №8 города Тында.

Четырем победителям и девяти призерам в каждом направлении вручены грамоты от министерства образования и науки Амурской области, ценные подарки и памятные сувениры, а их педагогам-наставникам – благодарственные письма.

Организатором конкурса выступало министерство образования и науки Амурской области, а его проведение осуществляло ГАУ ДПО «АмИРО» при поддержке компании «СИБУР» и Центра по выявлению одаренных детей «Вега».