27 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

Продолжается наблюдение и обследование 1912 человек, контактировавших с больными. Фото: pexels.com

В понедельник, 14 сентября, в Амурской области выявили 27 новых пациентов с коронавирусом. Заболели 18 жителей Благовещенска, четыре жителя Тынды и по одному жителю Белогорска, Свободного, поселка Магдагачи (Магдагачинский район), села Константиновка (Константиновский район) и пгт. Серышево (Серышевский район).

Всего на данный момент в Приамурье выявлено 3816 случаев COVID-19. Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 50,8%, ОРВИ – 42,5%, бессимптомно - 6,7%. При этом 2532 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 48 человек из них 67% приходится на лиц старше 65 лет.

Продолжается наблюдение и обследование 1912 человек, все они изолированы по месту жительства.