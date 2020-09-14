Отопительный сезон стартовал на севере Приамурья

А на юге области тепла в квартирах пока еще нет... Фото: Евгения ГУСЕВА

В понедельник, 14 сентября, в 27 населённых пунктах на севере Амурской области начался отопительный период, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно распорядительным документам, отопительный период 2020-2021 годов начался в четырех районах Приамурья. Горячими стали батареи в сельских поселениях Тындинского района, кроме сел Соловьевмк и Уркан. Также дали отопление в селах Дугда, Огорон, Тунгала, Верхнезейск Зейского района; в городе Сковородино и селах Джалинда и Невер Сковородинского района; в селах Стойба и Златоустовск Селемджинского района. Для сравнения, в прошлом году отопительный период начался 13 сентября в городе Тында.

Главы муниципальных образований подходят к вопросу включения отопления в домах с учетом фактических погодных условий в районах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке ниже +8° С.