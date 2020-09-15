В Белогорске в ДТП погиб пешеход

Наезд совершил водитель 1981 года рождения. Фото: DepositPhotos

В понедельник, 14 сентября, в Белогорске автомобиль сбил человека. Информация о ДТП впервые появилась в местном инстаграм-паблике. Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия и сообщили, что пешеход погиб на месте.

– На улице 9 Мая в районе остановки ШРЗ сбили человека. По предварительной информации, был в нетрезвом состоянии, скончался на месте, – написали администраторы страницы @dtp_belogorsk.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области подтвердили факт ДТП и смерти пешехода. А также уточнили:

– 14 сентября около 20:00 в Белогорске на улице 9 Мая произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, совершил наезд на пешехода, мужчину 1980 года рождения. В результате пешеход скончался. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В социальных сетях комментаторы предположили, что могло стать причиной трагедии. Амурчане называли «виновниками» случившегося плохие дороги и отсутствие освещения, высокую скорость движения авто, отсутствие отражающих элементов на одежде пешехода – мол, без них ночью человека не различить, даже если двигаться со скоростью 40 км/час.