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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 сентября 2020: количество заболевших растет

Актуальная информация о COVID-19 в Приамурье на 19 сентября 2020 года
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Темп прироста заболевания медленно растет

Темп прироста заболевания медленно растет

К сожалению, число зараженных коронавирусной инфекцией в Амурской области продолжает расти. За последние сутки был выявлен 31 новый случай. Большая часть заболевших приходится на Благовещенск – там зафиксировано 12 новых инфицированных COVID-19. Следом в статистике идут Свободный, Тында и Белогорск. По одному случаю выявлено в селах Екатеринославка и Лопча.

Таким образом, показатель заболеваемости увеличился до 501,11 на 100 тысяч населения. Как отмечает статистика Роспотребнадзора, темп прироста заболевания медленно растет.

На сегодняшний день в области коронавирус подтвердили у 3959 человек.

У большинства заболевших коронавирусная инфекция проявляется в виде пневмонии. Также растет количество случаев с тяжелым течением заболевания.

Тем временем, обследования продолжаются. Сейчас под наблюдением медиков находятся 1116 человек, бывших в контакте с зараженными. Все они – на изоляции по месту жительства. Всего на 19 сентября проведено 268 501 исследование на COVID-19.

Коронавирус в Амурской области 2020: последние новости