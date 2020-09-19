В Амурской области в ДТП погиб ребенок

В ДТП погиб ребенок 2006 года рождения

Трагедия случилась 18 сентября в селе Среднебелое Ивановского района. Автомобиль сбил девочку. Медики попытались оказать помощь, но она скончалась по дороге в больницу. Полиция по факту произошедшего возбудила уголовное дело.

– 18 сентября в 21:30 водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, девочку 2006 года рождения. Следственное подразделение ОМВД России по Ивановскому району по факту ДТП возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В ходе расследования полиция установит причины, условия и обстоятельства, способствовавшие ДТП, сообщает пресс-служба ОМВД, – сообщает пресс-служба ОВМД.

Какой-либо информации о водителе не сообщается.