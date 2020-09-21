В Приамурье мужчина погиб под поездом

Идет следствие. Фото: pixabay.com

Страшное происшествие случилось в Магдагачинском районе. Мужчина попал под поезд, он лишился обеих ног и получил другие серьёзные травмы. Фотографии с места происшествия появились в инстаграм-аккаунте @kriminal.blg. Там же развернулось бурное обсуждение случившегося.

- В ночь с 19.00 на 20.00 в Магдагачинском раи оне на станции Чалганы, поезд насмерть сбил мужчину. Личность его установлена, это местныи 54-летнии житель, - говорится в паблике.

Информацию подтвердили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

- В 00:18 в Сковородинский линейный отдел поступило телефонное сообщение о том, что на втором пути 7580-го километра в колее обнаружен труп мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа Магдагачинского линейного отделения полиции, которая установила, что мужчина погиб на месте. Предварительный диагноз - ампутация обеих ног, черепно-мозговая травма и рваная рана подмышечной части, - рассказали в ведомстве. - Труп погибшего доставлен в морг Магдагачинской центральной районной больницы.

Сейчас все материалы передали в Восточно-Сибирское следственное управление СК РФ на транспорте для дальнейшего расследования.