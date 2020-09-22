Губернатор Василий Орлов обсудил вопросы делового сотрудничества с послом Узбекистана в России

Василий Орлов уже встречался с послом - в июле этого года, когда тот находился на посту генерального консула Посольства Узбекистана в России. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области встретился с представителями Республики Узбекистан во Владивостоке. В ней приняли участие советник премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов. Главной темой беседы стало развитие торговоэкономического и делового сотрудничества между Приамурьем и Республикой Узбекистан.

- Убежден, что есть все предпосылки для активизации двусторонних контактов. Прежде всего, в сфере культуры, науки и образования. Мы нацелены и на налаживание контактов в бизнесе, готовы организовать обмен деловыми делегациями для поиска интересных тем для сотрудничества, - сказал Василий Орлов.

Это вторая встреча главы Приамурья с советником премьер-министра Республики Узбекистан. Знакомство Василия Орлова и Мехриддина Хайриддинова состоялось в июле 2020 года, когда он находился на посту генерального консула Посольства Узбекистана в России. А 23-24 сентября делегация снова планирует посетить Приамурье.

Товарооборот между Амурской областью и Республикой Узбекистан в последние годы представлен в основном экспортными поставками сои, в первом полугодии 2020 года из Приамурья для пищевой промышленности Республики состоялись поставки оборудования.

В целом внешнеторговый оборот в 2019 году между регионами увеличился на 1,9 млн долларов США (в 3,4 раза) по сравнению с 2018 годом.