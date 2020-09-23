Василий Орлов рассказал подробности о строительстве канатной дороги в Хэйхэ

Сдать объект планируется в 2022 году. Фото: @va.orlov

Проектно-сметная документация канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Строители завершили подготовку участка для строительства объекта.

- До конца недели генеральный подрядчик стройки подпишет договор, и активное строительство уникальной международной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ начнется в ближайшие дни, - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - До конца года должны подготовить бетонное основание под будущий фундамент, разработать котлован, также забить буронабивные сваи под опору канатной дороги. Сдать объект планируют в 2022 году.

Кроме того, в проект были внесены некоторые изменения. Так стоимость его увеличилась до 4,6 млрд рублей, а площадь терминала до 26 тысяч кв. метров, сообщает региональное правительство.

- Сейчас есть незначительное отставание от графика, оно связано с тщательной подготовкой бумаг. Из-за ситуации с коронавирусом многие федеральные ведомства работали не в полном режиме, что сказалось на утверждении бумаг. На данный момент все замечания Главгосэкпертизы устранены, что позволит избавиться от проблем при вводе в эксплуатацию, - рассказал исполнительный директор «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов.

Напомним, что первая в мире трансграничная канатная дорога через Амур станет важным объектом для туризма и позволит увеличить поток туристов в Благовещенск. Проект реализует один из крупнейших частных холдингов в России ГК «Регион» и лично курирует губернатор Приамурья.