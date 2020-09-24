Ни пройти, ни проехать: В Благовещенске опять перекрывают дороги

Ищите объездные пути. Фото: благовещенск.рф

В столице Амурской области стартует новый этап ремонта дорог – и новый этап перекрытий. На этот раз закрытыми окажутся участки на четырех улицах. Подробнее – в материале «Комсомолки».

С 23 сентября в Благовещенске ограничат движение транспорта на участке улицы Рабочей от улицы Мухина до переулка Ромненского. Это связано с проведением работ по устройству теплосетей. Участок будет перекрыт до 3 октября.

С 24 по 28 сентября движение частично ограничат на участке улицы Шевченко в районе дома №85/1. Перекрытие связано с устройством сетей водоснабжения и водоотведения в районе перекрестка Шевченко – Красноармейская.

В районе улиц Забурхановской и Шевченко с 1 по 2 октября будет полностью перекрыт участок улицы Забурхановской возле дома №88.

С 5 по 6 октября в связи с устройством подземных инженерных сетей будет полностью перекрыт участок проезжей части возле дома №188 по улице Свободной (пересечение с улицей Шевченко). С 8:00 29 сентября по 19:00 30 сентября планируется полностью перекрыть отрезок улицы Чайковского возле дома 102/3.

Администрация города Благовещенска просит водителей транспортных средств выбирать для движения альтернативные маршруты.