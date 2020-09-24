Сквер воинов-интернационалистов в Благовещенске ждет глобальное преображение

Таким сквер видят приезжие. Фото: zabivan.livejournal.com

Жителей областной столицы просят рассказать, каким они хотели бы видеть сквер имени воинов-интернационалистов, который находится на пересечении улиц Красноармейской и Богдана Хмельницкого. Администрация Благовещенска совместно с областным Центром развития территорий проводит онлайн-опрос, посвященный реконструкции этой общественной территории.

- В ходе опроса планируется выяснить, чего жителям города не хватает в сквере и каким они видят его в будущем: как мемориал и место памяти или в качестве территории для спокойного отдыха и прогулок с детьми. Опрос включает в себя 12 вопросов. В частности, необходимо рассказать, как часто вы посещаете сквер и чем обычно в нем занимаетесь, - объяснили в мэрии.

Также предлагается выбрать из предложенных вариантов ответов деятельность, которой горожане хотели бы заниматься в сквере, и поразмыслить, нужны ли скверу обустроенная зона для отдыха с детьми, точка общественного питания, центральный вход в сквер с тематическими арт-объектами и отдельная спортивная зона (сейчас тренажеры стоят в нескольких точках сквера).

Все полученные ответы будут использованы в рамках проработки концепции благоустройства сквера. Пройти онлайн-опрос можно по ссылке.