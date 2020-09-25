Три путепровода готовы построить в Приамурье – Василий Орлов доложил о развитии дорожной инфраструктуры области

Путепровод в Свободном обещали ввести в эксплуатацию до октября 2021 года. Фото: amurobl.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым провел во Владивостоке выездное совещание. Одной из важных тем совещания стала безопасность дорожного движения, в том числе – состояние дальневосточных дорог. Так, губернатор Амурской области Василий Орлов поднял вопрос строительства нового моста через реку Зея и доложил о строительстве в Приамурье трех путепроводов.

- В Амурской области проблематика связана с состоянием дорожной инфраструктуры, мостовых сооружений и путепроводов. Помимо возведения нового мостового перехода через реку Зея, регион готов приступить к строительству трех путепроводов через Транссибирскую магистраль. На строительство нового путепровода, который рухнул в 2018 году в городе Свободном, получено федеральное финансирование в размере 1,1 миллиарда. рублей, запущены работы, и через год его планируется сдать, - рассказал Василий Александрович.

Вместе с тем, отметил губернатор, существуют и другие трудности:

- По целому ряду населенных пунктов стоит проблема одноуровневых развязок, соответственно регулярным и школьным маршрутам очень сложно пересекать Транссибирскую магистраль на автотранспорте, поэтому очень важно строительство путепроводов. В этом году планируется подготовить три проектные документации на строительство путепроводов в Новобурейском, Серышево и Завитинске, - продолжил Василий Орлов.

Кроме того, по итогам диагностики всех искусственных сооружений области установлено, что 404 мостовых сооружения требуют капитального ремонта или реконструкции. Сформирована и направлена заявка на участие в новом федеральном проекте «Мосты и путепроводы», в которой предусмотрена реконструкция до 2024 года 64 мостовых переходов.