Благовещенская медсестра спасла на дороге жертв резонансного ДТП

Девушка никому не рассказала о своем героическом поступке. Фото: УФСИН по Амурской области

Ночью 6 сентября медсестра благовещенского СИЗО-1 Дарина Буянина проявила отзывчивость и профессионализм, оказавшись на месте страшного ДТП. Вместе с другом она не проехала мимо горящего автомобиля и стала с ним помогать пострадавшим.

Напомним, по данным УМВД России по Амурской области, на трассе Благовещенск – Свободный в результате столкновения Toyota Vitz и Daewoo Nexia один человек погиб, семеро – пострадали. В УФСИН по Амурской области рассказали подробности страшной ночи: возвращаясь домой в Благовещенск, Дарина увидела полыхающий автомобиль и бросилась на помощь.

Вместе с другом они разбили лобовое стекло и вытащили мужчину и женщину без сознания. Пока Дарина приводила ее в сознание, спутник девушки вызвал скорую.

В кювете оказался еще один мужчина, который лежал без движения. У пострадавшего не было реакции зрачков на свет, отсутствовал пульс, медсестра начала делать ему непрямой массаж сердца. В этот же момент из машины, которая также остановилась на месте ДТП, вышел водитель и представился доктором. Теперь он продолжил массаж сердца (позже выяснилось, что мужчина скончался от тяжелых ран).

До приезда скорой помощи медработники помогали пострадавшим. На следующий день Дарина пошла на работу и даже никому не сообщила о своем поступке. Когда же всем стало известно, девушка пояснила, что на ее месте так же поступил каждый бы.