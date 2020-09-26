Плюс 32: статистика заболевания COVID-2019 в Приамурье на 26 сентября

Больше всего заболевших зарегистрировано в Благовещенске

В Амурской области 26 сентября 2020 года лабораторно подтверждено 32 новых случая COVID-2019. По данным областного управления Роспотребнадзора, общий итог на сегодня - 4171 случай.

Как обычно, больше всего заболевших зарегистрировано в областном центре:

г. Благовещенск +17

Октябрьский район (с. Трудовой, с. Екатеринославка, с. Покровка) +6

Ивановский район (с. Ивановка) +3

Константиновский район (с. Константиновка, с. Крестовоздвиженка) +3

Серышевский район (пгт. Серышево, с. Бочкаревка) +2

Благовещенский район (с. Чигири) +1

Темп прироста за последние сутки – 0,8%. Показатель заболеваемости – 527,95 на 100 тысяч населения.

С выздоровлением из стационара выписаны 2743 человека. Количество умерших от ковида не изменилось - 48 человек. Под медицинским наблюдением 863 человека, бывших в контакте с заболевшими. Все находятся дома на изоляции.

По состоянию на 26 сентября проведено 283 157 исследований на COVID-2019.