Московский Театр.doc покажет спектакль о подростках Дальнего Востока на книжном фестивале в Благовещенске

На фото Александры Конычевой — драматург Михаил Угаров

В воскресенье, 4 октября на книжном фестивале «Берег» Театр.doc покажет спектакль «Будущее.doc Восток» в Амурском областном театре кукол. Основой спектакля станут монологи подростков из Благовещенска и Хабаровска о важном для них — о проблемах, ожиданиях, травмах, гражданской позиции.

«Будущее.doc» — развёрнутый рассказ о юности от первого лица. Спектакль сделан в технике headphone verbatim (дословно — «вербатим в наушниках»). Актёры на сцене не играют, а транслируют в живом времени текст, интонации и дыхание того человека, чей голос они слышат.

В Благовещенске представят новую версию спектакля «Будущее.doc». Специально для неё участники Отдела боли Театра.doc — куратор Зарема Заудинова и продюсер спектакля Даша Баранова — поговорят с подростками из Благовещенска и Хабаровска.

- Спектакль „Будущее.doc“ постоянно обновляется — каждый раз его играют новые актёры. Мы хотим полностью изменить текст, чтобы дать слово новым героям — свободолюбивым и бескомпромиссным подросткам, мнение которых почему-то мало кто спрашивает в России. Мы хотим, чтобы их наконец услышали», — рассказывает Даша Баранова.

Команда Отдела боли Театра.doc будет рада новым героям спектакля из Благовещенска — участники проекта приглашают на интервью подростков 14-18 лет. Чтобы стать одним из голосов пубертата, нужно написать на почту paindepart@gmail.com. Команда проекта совместно с режиссёром Дмитрием Соболевым и драматургом Иваном Угаровым смонтируют спектакль из новых интервью.

В Благовещенске в «Будущем.doc Восток» будут участвовать гости и организаторы книжного фестиваля «Берег». Показ состоится 4 октября в Амурском областном театре кукол (ул. Шевченко 60/4). Начало в 19:00, вход в масках и перчатках — свободный.

Независимый театр документальной пьесы Театр.doc в 2002 году основали Михаил Угаров, Елена Гремина и Александр Родионов. Спектакли театра создаются на основе интервью, встреч и историй реальных людей, подлинных текстов и документов.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Берег»

СПРАВКА КП

Книжный фестиваль «Берег» пройдет 3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова» (ул. Мухина, 114) с соблюдением всех мер безопасности. Подробная программа — на сайте amurkniga.com.

Фестиваль проведут организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска и АООО «Социальная инициатива».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.