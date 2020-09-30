Нужна помощь: Подростка в Благовещенске не могут найти пять дней

В понедельник собакам удалось взять след мальчика, так что есть шансы, что он еще жив. Фото: www.instagram.com/psoamur/

Добровольный поисково-спасательный отряд «Амур» просит помощи в поисках 13-летнего Леонида Плотникова. Мальчик ушел из дома утром 25 сентября и до сих пор не вернулся домой. Сегодня, 30 сентября, каждый неравнодушный благовещенец может присоединиться к поискам.

- ПСО «Амур» требуется помощь добровольцев для поисков ребенка. Сбор будет проходить 30.09.2020 с 20.00 до 21.00 на ТЦ «Перекресток». При себе иметь теплую одежду, фонарики. Запись в WhatsApp по номеру 8-914-581-01-57, - сообщается на странице отряда в социальных сетях.

Волонтеры рассказывают, что каждый день прочесывают район, где мальчика нашли в прошлый раз, а также все прилегающие окрестности - микрорайон Благовещенска, где живет и учится Лёня. В понедельник, 28 сентября, к волонтерам присоединились два кинолога с собаками, поиски продолжались почти до трех часов ночи.

- Ищем по подъездам, подвала, теплотрассам. Опрашиваем людей, местных и работающих в разных точках, магазинах. Есть незначительные ориентировки, якобы его видели, но это не точная информация. Из других районов города пока нет ни одной ориентировки, поэтому в основном работаем по «микрахе», - делятся волонтеры.

Периодически объезжают и крупные торговые центры города – там оставили информацию о мальчике и координаты. Основные приметы Леонида Плотникова: на вид ему 10-12 лет, рост 150-155 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза карие, носит брекеты. На момент ухода из дома был одет в синюю куртку с красным подкладом, черную жилетку, школьные темные брюки и черные туфли.

- Судя по тому что собаки вчера след его взяли, есть большие надежды, что мальчик жив, - говорят в поисково-спасательном отряде. - Однако сегодняшняя ночь четвертая, как он не ночевал дома...

Информацию о мальчике просят распространить в социальных сетях. Также всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Леониде Плотникове, просят звонить по номерам волонтеров: 8-914-581-01-57, 8-914-618-36-37. Обращаться можно и в полицию по номеру 102.