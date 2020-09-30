Прекращены поиски пропавшего в Благовещенске подростка

Подростка разыскивали преимущественно в микрорайоне. Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

Завершены поиски Леонида Плотникова – 13-летнего подростка из Благовещенска, который ушел из дома утром 25 сентября.

Напомним, Леонид ушел из дома не в первый раз за этот месяц. В середине сентября его нашли в гаражном массиве в районе улиц Гражданской и Магистральной. Однако на этот раз обнаружить мальчика не удавалось целых пять дней.

Сегодня вечером, 30 сентября, должен был пройти очередной этап поисков – волонтеры как раз призывали добровольцев на помощь. Но поиски были отменены. Повод для этого был радостный, мальчика нашли живым.