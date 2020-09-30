Василий Орлов посетил школу № 1 Сковородина

Накануне в школе открылась «Точка роста». Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области работает на северных территориях Приамурья. Первый в рабочем графике - Сковородино. Здесь Василий Орлов посетил школу №1, в которой реализуется несколько крупных проектов.

В этом году школа стала одной из 42, где открылись образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них на современном оборудовании школьники изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Занятия проходят и в рамках дополнительного образования. В «Точках роста» ученики работают на компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности.

- Это вторая в муниципалитете «Точка роста». Кроме того, школа №1 является получателем субсидии на получение мест допобразования. Дети будут заниматься дизайном и конструированием, - отметила первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская.

Глава Приамурья традиционно посетил школьную столовую, ознакомился с меню для учеников. Побывал Василий Орлов и в школьном тире, где проходят занятия для детей. Не отказался от предложения педагогов пострелять из пневматической винтовки.

Фото: правительство Амурской области

Губернатор оценил и пришкольный стадионе, здесь ведутся работы по обновлению спортплощадки. Её реконструкция стала возможной благодаря помощи компании ООО «Газпром трансгаз Томск». На работы было направлено более 7 миллионов рублей. Еще около 700 тысяч рублей было выделено из районного бюджета.

- Здесь будут новое поле для мини-футбола, современная баскетбольная площадка и беговая дорожка. В настоящее время все необходимое оборудование приобретено, подготовительные работы завершены, идет монтаж резинового покрытия на беговой дорожке и баскетбольной площадке, в планах – устройство нового ограждения. В октябре планируется закончить работу. На следующий год планируется завершить устройство беговых дорожек. Сейчас средства изыскиваем, - рассказала Елена Бурдуковская.

Предполагается, что новый спортобъект станет центром притяжения любителей спорта всего Сковородинского района, здесь планируется проведение спортивных мероприятий разного уровня.