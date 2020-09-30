Подозреваемых в убийстве амурского тигра Павлика заключили под стражу

Павлика доставили в Амурскую область еще тигренком. Фото: amur-tiger.ru

Свободненский городской суд по ходатайству дознавателя МО МВД России «Свободненский» избрал меру пресечения подозреваемым в незаконной охоте и убийстве краснокнижного амурского тигра Павлика. Их заключили под стражу на 25 суток, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Напомним, останки амурского тигра 23 сентября 2020 года в Свободненском районе в лесном массиве. Предварительно установлено, что к убийству краснокнижного хищника могут быть причастны двое местных жителей, которые незаконно охотились в окрестностях села Новостепановки с использованием прожектора. Обоих злоумышленников полицейские задержали в кратчайшие сроки.

Отдел дознания МО МВД России «Свободненский» возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Расследование продолжается.