32 новых случая коронавируса выявлено в Амурской области

Между тем, в народе поговаривают о второй волне опасного вируса. Фото: pexels.com

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Приамурье 30 сентября. Заболели 32 человека, из них большинство приходится на Благовещенск, Тынду и Октябрьский район, где вирус нашли у жителей сел Екатеринославки и Трудового.

Всего на данный момент в Амурской области выявлено 4291 случай новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. У 50% заболевших наблюдается пневмония, 2809 человек выписались из стационара. Количество летальных итогов составляет 48.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 1223 человек. Они контактировали с заболевшими. Все 1223 человека изолированы на дому.

По состоянию на 30.09.2020 проведено 293 923 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.