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В Благовещенске искали закладчиков через сайт объявлений

Необычную вакансию увидел безработный амурчанин
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Объявление разместили на известном всероссийском портале

Объявление разместили на известном всероссийском портале

Житель Приамурья искал работу курьером, но вместо предложения о доставке еды или мебели он наткнулся на вакансию закладчика – человека, который помогает распространять запрещенные вещества.

О своей находке он сообщил в социальных сетях, чтобы предупредить других молодых людей, которые могут нарваться на такое «щедрое предложение».

На скриншотах видно текст объявления: «Частный предприниматель ищет студентов для работы курьерами». График обещают свободный, работа в своём районе. Зарплата – 57 000 рублей, причём сразу наличными или переводом на карту. Далее в диалоге выясняется, что курьерам предлагают «прятать маленькие свёртки».

– Если гражданин видит на информационных ресурсах объявления или другую информацию о поисках людей для закладок мы настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться в дежурную часть. Номера – 02 для стационарного телефона, 102 для мобильного телефона. Необходимо прийти, написать заявление. Сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будут приниматься решения, – рассказали в пресс-службе благовещенского УМВД.

По факту данного объявления также будет проведена проверка

Криминал