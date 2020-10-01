Еще 35 амурчан заболели коронавирусом

Всего в Приамурье зафиксировали 4326 случаев заболевания. Фото: @minzdravamur
1 октября в Амурской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших обнаружили в:
г. Благовещенск +18
г. Свободный +7
г. Тында +6
г. Белогорск +1
Ивановский район (с. Ивановка) +1
Октябрьский район (с. Покровка) +1
Тамбовский район (с. Козьмодемьяновка) +1
Всего на сегодняшний день в Приамурье зафиксировали 4326 случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
Ранжирование заболевших по течению заболевания:
пневмония – 50,0 %
ОРВИ – 44,1 %
бессимптомно -5,9 %
Специалисты до сих пор отмечают увеличение случаев с тяжелым течением болезни. Большая часть зараженных входят в возрастную категорию 30-49 лет. С выздоровлением выписали 2837 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 52 человека из них 65 % - старше 65 лет. По наблюдением врачей сейчас 1276 человек, которые имели контакт с заболевшими. Все они находятся дома.
Имеются завозные случаи коронавируса среди приезжих с курортов Краснодарского края и Сочи, а также случаи заражения в салонах красоты и общественном транспорте.