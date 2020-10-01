Еще 35 амурчан заболели коронавирусом

Всего в Приамурье зафиксировали 4326 случаев заболевания. Фото: @minzdravamur

1 октября в Амурской области выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших обнаружили в:

г. Благовещенск +18

г. Свободный +7

г. Тында +6

г. Белогорск +1

Ивановский район (с. Ивановка) +1

Октябрьский район (с. Покровка) +1

Тамбовский район (с. Козьмодемьяновка) +1

Всего на сегодняшний день в Приамурье зафиксировали 4326 случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ранжирование заболевших по течению заболевания:

пневмония – 50,0 %

ОРВИ – 44,1 %

бессимптомно -5,9 %

Специалисты до сих пор отмечают увеличение случаев с тяжелым течением болезни. Большая часть зараженных входят в возрастную категорию 30-49 лет. С выздоровлением выписали 2837 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 52 человека из них 65 % - старше 65 лет. По наблюдением врачей сейчас 1276 человек, которые имели контакт с заболевшими. Все они находятся дома.

Имеются завозные случаи коронавируса среди приезжих с курортов Краснодарского края и Сочи, а также случаи заражения в салонах красоты и общественном транспорте.