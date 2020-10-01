Хирургию в Тынде отремонтируют уже в этом году - Василий Орлов

Так сейчас выглядит хирургический корпус в Тынде. Фото: https://www.amurobl.ru

Сегодня, 1 октября, губернатор Приамурья Василий Орлов проинспектировал ход ремонтных работ в хирургическом корпусе Тындинской городской больницы. Вместе с ним присутствовал инициатор изменений Иван Варшавский.

- Сегодня мы оценили ход ремонтных работ в хирургическом корпусе больницы Тынды, объект достаточно крупный, деньги выделялись по просьбе известного тындинца Ивана Варшавского. Сегодня мы с ним вместе побывали на объекте. В сроках нас немного «подвинул» коронавирус, но на сегодняшний день подрядчик работает очень эффективно, до конца этого года в эксплуатацию будут введены первые два этажа, весь корпус завершим к сентябрю 2021 года, - сказал Василий Орлов.

В здании давно не проводился ремонт. Окна и двери были значительно изношены, на полу отсутствовал линолеум.

К работам на объекте подрядная организация приступила в июле текущего года, завершить ремонт планируется не позже сентября 2021 года.

- Объем работ там достаточно большой - кроме ремонта внутри здания и замены всех инженерных систем, нужно выполнить ремонт фасада, кровли, благоустроить прилегающую территорию, - рассказала и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Как отметил Василий Орлов, рядом с хирургическим корпусом идёт ремонт детской поликлиники, которую планируется завершить уже к концу года.

Только цифры

34 млн. рублей направлено в прошлом году из областного бюджета на восстановление здания. На эти деньги заменили окна и двери.

161 млн. рублей выделили из резервного фонда Правительства России.

Более 87 млн. рублей получит больница в 2021 году.