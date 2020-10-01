Олег Имамеев о проведенном прямом эфире: «Неожиданных вопросов не было»

Мэр Благовещенска провел прямой эфир в Инстаграм Фото: Администрация Благовещенска

Сегодня, 1 октября, мэр Благовещенска Олег Имамеев ответил на самые актуальные и проблемные вопросы горожан во время прямого эфира в Инстаграм. Всего главе областного центра поступило около 400 сообщений, но из-за временных ограничений ответить он успел только на 63. Однако в мэрии обещают: всю информацию обязательно доведут до горожан позже.

- Все вопросы будут мне переданы, мы подготовим ответы. Причем это будут не только ответы, но и соответствующие действия. Если где-то можно что-то сделать, мы сделаем, а если не сможем, то поясним, когда мы это сделаем. Если же решить проблему вообще нельзя, то обязательно поясним причины, – разъяснил мэр Благовещенска.

Неудивительно, но бОльшая часть вопросов касалась дорожной кампании, проведенной в этом году. В основном, горожан интересовала судьба ремонта на улице Калинина. Ее ремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ремонт, согласно контракту, будет завершен в конце октября.

- На сегодняшний день работы там завершаются. Были задержки по этапам. На сегодняшний день горожане видят достаточно долгое продолжение работ в районе отрезка между улицами Ленина и Зейской. Поясняю, что в результате производства работ по укладке сетей были обнаружены нестабильные грунты, так называемые «пучинистые места». Впоследствии было принято решение по их выборке, чем сейчас подрядчик и занимается. В целом, по контракту, который у нас до 31 октября, все работы по улице Калинина будут выполнены. А уже 10 октября на улице Калинина в рамках нашей акции «Город берегу» будет производиться высадка деревьев – это будет манчьжурский орех и рябина, – рассказал Олег Имамеев.

В ходе ответов на вопросы о проблемных участках дорог у детских садов Олег Гатауллович напомнил о том, что в настоящее время в городе проводится «ревизия» по подъездным путям ко всем образовательным организациям. На ее основании будет сформирован план работ на 2021 год, включающий устройство проездов, тротуаров, с оборудованием светофоров или с реконструкцией существующих, устройством парковок там, где это необходимо. До конца октября планируется собрать всю информацию и сформировать план.

- Неожиданных вопросов не было, их уже и быть не может, потому что людей интересует все. Для меня все вопросы были если не ожидаемы, то, по крайней мере, прогнозируемые. Самый больной вопрос прямого эфира, на мой взгляд, это 800 квартал. Здесь идут постоянные сливы и неприятные запахи. Я его ставлю в категорию очень важных, которые будем отрабатывать. Сделал вывод, что людей искренне интересует ситуация, происходящая в городе – связанная с дорогами, садиками, освещением, спортом. Причем переживают не местечково, а за город в целом. Это отрадно, – заключил мэр Благовещенска Олег Имамеев.