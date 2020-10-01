Чемпионат мира по чтению вслух стартует на книжном фестивале в Благовещенске

Чтение вслух может быть спортом, и спортом зрелищным! Фото пресс-службы чемпионата «Открой рот»

Первый отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот» стартует в Благовещенске в рамках книжного фестиваля «Берег». Матч состоится 2 октября в 17.30 в рюмочной «Пиплз» (ул. Амурская, 191А).

«Открой рот» — так называется чемпионат по чтению вслух на русском языке, который в 2021 году отметит десятилетие. В чемпионате принимают участие любители почитать вслух из 200+ городов России и 18 зарубежных стран.

«Открой рот» — это спорт и здесь всё, как в большом спорте. Победители отборочных этапов в городах выходят в финалы конференций. Чемпионы конференций — «Восток», «Сибирь», «Урал», «Поволжье», «Центр», «Юг», «Север», «Москва» и «Заграница» — выходят в суперфинал чемпионата, который пройдет на Красной площади в Москве.

Пандемия коронавируса не стала помехой для энтузиастов чтения и любителей литературы. В прошлом сезоне соревнования чемпионата по чтению вслух «Открой рот» перевели в онлайн и провели на платформе Zoom более 150 мероприятий. Интернет подарил возможность сотням русскоязычных людей по всему миру принять участие в проекте.

Благовещенский этап чемпионата впервые после пандемии пройдёт «живьем». Для участия в «Открой рот» нужно зарегистрироваться на сайте otkroyrot.com/join. Возрастное ограничение — 18+. Участие в чемпионате бесплатное.

- Новый сезон чемпионата «Открой рот» стартует с небольшим опозданием, но уже сейчас активно подаются заявки на участие со всего мира. Большая часть прошлого сезона прошла под лозунгом #КнигаПротивЗаразы и я верю, что и в этом году никакой вирус не сможет помешать хорошим людям читать хорошие книги, - говорит Михаил Фаустов, основатель чемпионата «Открой рот», программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

Организатор чемпионата «Открой рот» — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Официальные партнёры сезона 2020-2021 — российская онлайн библиотека MyBook и интернет-магазин Myshop.ru. Информационные партнёры — порталы «Горький» и «Год литературы». Также партнёром чемпионата выступает проект GlobalSiberia.

«Открой рот» предваряет мероприятия книжного фестиваля «Берег», который пройдет 3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова» (ул. Мухина, 114) с соблюдением всех мер безопасности. Программа фестиваля — на сайте amurkniga.com.

Фестиваль проведут организаторы форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень» при поддержке управления культуры администрации Благовещенска и АООО «Социальная инициатива».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.