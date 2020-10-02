Новые стадионы, ровные дороги и ремонт фасадов: Губернатор Приамурья обсудил насущные проблемы Тынды

Северную столицу Приамурья ждут перемены. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов в рамках большой командировки в северные районы посетил Тынду и провел рабочую встречу с сотрудниками местной администрации, а также личный прием граждан.

На встрече с городской администрацией Василий Орлов рассмотрел ряд важных для Тынды вопросов. Власти затронули необходимость ремонта пришкольных площадок, реконструкции улично-дорожной сети, проблему переселения людей из ветхого и аварийного жилья. По итогам мероприятия было поручено перераспределить средства на дорожный фонд, сделав акцент на сельские дороги.

- Для Центра развития творчества рассмотреть возможности дополнительного финансирования. Кроме того, необходимо выделить дополнительные средства - 10 миллионов - на ремонт фасадов жилых домов, а жилищной инспекции региона проверить работу управляющих компаний в связи с участившимися жалобами горожан. Министерству образования также дано поручение отработать вопрос по строительству в 2021-2022 годах школьных стадионов в двух школах - 8 и 6, а также определиться с местом установки учебного автогородка, - сказал губернатор.

Также Василий Орлов провел личный прием граждан с жителями столицы БАМа. Лично озвучить проблемы главе региона смогли два человека.

Первым вопросом была рассмотрена тема восстановления движения транспорта в Тынде, где сообщение нарушилось из-за реконструкции федеральной автомобильной дороги «Лена». По словам жителей, городу необходимо восстановить участки дорожной сети, по которым сейчас на объект перевозятся крупногабаритные строительные материалы. Кроме того, поступило предложение довести до северной объездной трассы выездные пути из города, что значительно облегчит транспортное сообщение другими территориями. Вопрос о внесении изменений в проект реконструкции автомобильной дороги «Лена» Невер – Якутск губернатором было поручено решить до ноября текущего года.

Далее к Василию Орлову обратилась жительница Тынды с просьбой позволить одарённым детям подавать заявки на присуждение стипендии губернатора самостоятельно, без согласования с Комитетом по культуре и независимо от принадлежности к творческому коллективу. Причиной обращения послужило отсутствие возможности у ее дочери регулярно посещать творческие студии в связи с высокой занятостью. Девочка занимается онлайн у педагогов из разных регионов и неоднократно становилась победителем конкурсов различных уровней. Василий Орлов внимательно выслушал маму школьницы и дал поручения региональному минобру проработать вопрос внесения изменения в Положение о расширении условий на право получения ежегодной стипендии губернатора до декабря текущего года.