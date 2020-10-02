Прививки от гриппа поставят благовещенцам в субботу на площади ОКЦ

Прививку поставят только совершеннолетним. Фото: pexels.com

В субботу, 3 октября, в Благовещенске будет работать мобильный пункт вакцинации против гриппа. Прививки будут ставить с 11.00 до 13.00 на территории Общественно-культурного центра.

Мобильная вакцинация проводится для совершеннолетних граждан с их письменного согласия, также при себе желательно иметь медицинский полис, рассказывают в отделе опеки и охраны здоровья администрации Благовещенска. Работать будут с соблюдением всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции: с обязательным наличием средств индивидуальной защиты, с социальной дистанцией.

Ставить прививки будут медики городской поликлиники № 3. Перед процедурой пациенты в обязательном порядке пройдут медицинский осмотр. Врачи измерят температуру тела и определят наличие возможных противопоказаний.

Напоминаем, что привиться можно также в своей поликлинике по месту жительства, за подробностями о вакцинации необходимо обращаться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены.