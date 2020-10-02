Ученики шести школ Благовещенска перешли на «дистанционку»

Хорошо, что благодаря технологиям дети могут учиться и дома. Фото: pexels.com

В Благовещенске уже в шести разных школах детям пришлось уйти на карантин и обучаться дистанционно. Не всегда это связано со вспышками коронавируса – в некоторых классах отмечают слишком высокий уровень заболеваемости ОРВИ.

На 30 сентября всего 14 классов из шести различных школ перешли на дистанционное обучение. Среди них – школа № 5, 16, 23, 26, лицей № 11 и гимназия № 25. В 13 классах карантин ввели из-за контакта с «ковидным» больным. А в одном классе оказался превышен порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Сейчас дети обучаются с использованием дистанционных технологий. В течение двух недель они обязаны соблюдать самоизоляцию. Если ни у кого из них не будут зафиксированы симптомы COVID-19, класс сможет вернуться к обычному режиму обучения.

С ОРВИ все немного сложнее – придется ждать либо минимальный инкубационный период, либо полного выздоровления.

– При отсутствии более 20% учащихся класса по причине установленных диагнозов ОРВИ, более двух человек по причине заболеваемости внебольничными пневмониями общеобразовательными организациями решается вопрос о разобщении детей на минимальный инкубационный период, который составляет семь дней. Если допустимый порог заболеваемости превышается во всей школе, то решается вопрос о переводе на дистанционное обучение всей организации, – рассказали в пресс-службе администрации города.

Сейчас в школах принимаются все меры для профилактики распространения коронавируса и других инфекций. По утрам проводят «утренние фильтры» – у учеников измеряют температуру. Во всех учреждениях делают уборку с применением дезинфицирующих средств, а воздух обеззараживают. Все сотрудники также обязаны соблюдать правила личной гигиены, носить перчатки и маски. В школах составлены гибкие графики обучения, чтобы дети могли соблюдать социальную дистанцию даже на переменах и при посещении столовой.