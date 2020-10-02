В образовательных учреждениях Приамурья выявили 66 очагов коронавируса

Некоторые кабинеты теперь пустеют. Фото: правительство Амурской области

За прошедшую неделю количество очагов COVID-19 в образовательных учреждениях увеличилось до 66-ти, количество классов, вынужденных обучаться дистанционно, достигло 23. Об этом заявила и. о. руководителя Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, на «дистанционку» перешли некоторые классы в шести школах Благовещенска.

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области продолжают анализировать ситуацию. Отмечается, что в регионе в эпидемиологический процесс вовлекается население с 30 до 64 лет. Эпидемиологических анамнез показывает возможное инфицирование в семье – 33,2%, в общественных местах и транспорте – до 30% всех зарегистрированных случаев.

- Ситуация требует, чтобы везде – в транспорте, в сфере услуг и общепита, в учебных заведениях и на предприятиях неукоснительно соблюдались все меры профилактики, прошу вас обратить на это повышенное внимание, - подчеркнула зампред правительства Амурской области Юлия Рябинина.

Между тем, распространение коронавируса накладывается на сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. За неделю в регионе подтвердили 218 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 4362. Выросло до 27% число вызванных «ковидом» внебольничных пневмоний. А вот ситуация с ОРВИ стабилизируется: зарегистрировано 3035 случаев, что на 14,2% ниже уровня прошлой недели и на 20,5% ниже эпидемиологического порога.