Губернатор проинспектировал школы, стадионы и благоустройство в Тынде

Глава области также поручил создать новые спортивные площадки на базе двух школ, а также создать для детей автогородок. Фото: правительство Амурской области

Василий Орлов посетил самую большую школу Тынды во время рабочей поездки на север Амурской области. Речь идет о школе №7, где неделю назад открылась одна из самых крупных школьных площадок для занятий спортом в Амурской области. Это стало возможным благодаря поддержке главы региона - в 2019 году к юбилею БАМа он подарил образовательной организации сертификат номиналом 30 миллионов рублей.

На многофункциональном стадионе расположены площадки для игр, футбольное поле, беговые дорожки, зона для прыжков в длину и воркаут-зона. Имеются тренажеры, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, новая полоса препятствий. Для любителей роликов, скейтов, самокатов и велосипедов уложены специальные асфальтовые дорожки. Посещать спортплощадку смогут не только ученики школы №7, но и все жители города.

- Вместе со строительством спортивных сооружений также прошло благоустройство территории школы, в ближайшие дни здесь будет установлена новая система освещения, - рассказала директор школы №7 Елена Сельминская.

Посетил глава региона и столовую этой школы. Бесплатное питание здесь получают 500 детей с 1 по 4 классы. В школе разработано меню и имеется всё оборудование. Претензий к организации и питанию у губернатора не возникло. «Яркая, приятная столовая, в которую ходить приятно», - резюмировал Василий Орлов.

Кроме того, глава региона дал поручение подобрать школу для создания на ее площадке автогородка, проработать вопрос реконструкции стадиона лицея №8 и школы №6. С реконструкцией решится и вопрос создания спортплощадок для жителей этого района города.

Также губернатор посетил и детскую площадку, расположенную рядом с площадью 25-летия БАМа. Показали главе области и проведенное благоустройство территории многоквартирного дома по адресу ул. Мохортова, 5. Придомовая территория построенного в 1984 году дома, в котором сейчас проживает более 430 человек, не благоустраивалась со времен застройки. Решение о реконструкции дворовой территории было принято в 2020 году, на работы было направлено более 2,8 млн. рублей, большая часть из которых – из федерального бюджета.

Работа началась в апреле, был асфальтирован тротуар, установлены скамейки и урны. Вдвое больше планируемого было уложено асфальта на внутридворовом проезде. В итоге на ремонт было затрачено порядка 8 миллионов рублей. В ходе ремонта возникли дополнительные работы, которые подрядчик выполнил за счет собственных средств.

Всего в Тынде в 2020 году было проведено благоустройство 5 дворов, такое же число дворовых территорий благоустроят и в 2021 году.