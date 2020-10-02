Новые случаи коронавируса в Приамурье: в области – 36, в Благовещенске – 18

Помните о своей безопасности, если не хотите оказаться в числе контактных. Фото: пресс-служба правительства Амурской области
В пятницу, 2 октября, в Амурской области подтвердили 36 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них зафиксировано в столице области, где выявили 18 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе заразились 4362 человека.
У 50% пациентов наблюдается пневмония, у 44,1% - симптомы ОРВИ, у 5,9% - бессимптомная форма. Между тем, выздоровели уже 2837 человек. Не возросло и число летальных случаев – по информации Роспотребнадзора Амурской области, за время пандемии в регионе скончались 52 человека.
Между тем, проверки показывают тотальное нарушение масочного режима среди амурчан. В половине обследованных Роспотребнадзором объектов выявлены нарушения – они встречаются и в крупных торговых центрах, и в небольших парикмахерских, аптеках, салонах связи. Хуже всего дела обстоят в Свободном, Тынде и Райчихинске. В Благовещенске маски не носят в каждом четвертом общественном месте.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заболевания за сутки:
г. Благовещенск +18
Октябрьский район (с.Трудовое, с. Екатеринославка) +5
г. Тында +3
Серышевский район (пгт. Серышево) +3
г. Зея +2
Тамбовский район (с. Жариково, с. Толстовка) +2
пгт. Прогресс +1
Ивановский район (с. Среднебелая) +1
Константиновский район (с. Семидомка) +1