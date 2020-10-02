Новые случаи коронавируса в Приамурье: в области – 36, в Благовещенске – 18

Помните о своей безопасности, если не хотите оказаться в числе контактных. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В пятницу, 2 октября, в Амурской области подтвердили 36 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них зафиксировано в столице области, где выявили 18 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе заразились 4362 человека.

У 50% пациентов наблюдается пневмония, у 44,1% - симптомы ОРВИ, у 5,9% - бессимптомная форма. Между тем, выздоровели уже 2837 человек. Не возросло и число летальных случаев – по информации Роспотребнадзора Амурской области, за время пандемии в регионе скончались 52 человека.

Между тем, проверки показывают тотальное нарушение масочного режима среди амурчан. В половине обследованных Роспотребнадзором объектов выявлены нарушения – они встречаются и в крупных торговых центрах, и в небольших парикмахерских, аптеках, салонах связи. Хуже всего дела обстоят в Свободном, Тынде и Райчихинске. В Благовещенске маски не носят в каждом четвертом общественном месте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заболевания за сутки:

г. Благовещенск +18

Октябрьский район (с.Трудовое, с. Екатеринославка) +5

г. Тында +3

Серышевский район (пгт. Серышево) +3

г. Зея +2

Тамбовский район (с. Жариково, с. Толстовка) +2

пгт. Прогресс +1

Ивановский район (с. Среднебелая) +1

Константиновский район (с. Семидомка) +1