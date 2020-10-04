В Благовещенске остановку расстреляли из пневматического оружия

Инцидент произошел около месяца назад. Фото:@kriminal.blg

Новая остановка в Благовещенске на пересечении улиц Ломоносова и Калинина подверглась нападению вандалов. Неизвестные расстреляли закрытый павильон, в котором планировалась возможность заряжать мобильный телефон и установка цифрового табло, сообщает администрация Благовещенска.

Инцидент случился около месяца назад. Подрядчик рассказал, что неизвестные стреляли не только в остановку, но и в стоящую рядом технику из пневматического оружия, однако организация не обратилась в полицию.

В настоящее время участок находится на ремонте и не сдан заказчику, а потому восстанавливать испорченный павильон подрядчик будет за счет собственных средств.

Мэр Благовещенска жестко отреагировал на происшествие.

- В этой ситуации недопустимыми являются не только действия вандалов, но и подрядной организации, даже не обратившейся в полицию. Будем в корне менять общественную психологию и отношение к таким инцидентам, которые должны восприниматься не иначе, как чрезвычайные происшествия. Имена таких «героев» обязательно должны стать достоянием широкой общественности, чтобы ответственность за свои поступки понимал каждый потенциальный правонарушитель, - заявил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Глава города призвал возможных свидетелей инцидента сообщить информацию в администрацию. Благовещенцы могут написать в директ официального аккаунта @blahoveshchensk.rf.