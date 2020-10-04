Плюс 36: в Приамурье выделили новые случае COVID-19

За все время выявили 4437 случаев новой коронавирусной инфекции. Фото: @minzdravamur
4 октября в Амурской области выявили еще 36 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Благовещенске. Заболевание зафиксировали:
г. Благовещенск +13
г. Белогорск +4
г. Свободный +3
Селемджинский район (п. Златоусовск) +3
Серышевский район (с. Белоногово, пгт. Серышево) +3
г. Тында +2
Бурейский район (пгт. Новобурейск) +2
Тындинский район (с. Соловьевск) +2
г. Райчихинск +1
Константиновский район (с. Константиновка) +1
Магдагачинский район (п. Магдагачи) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
На данный момент в Приамурье выявили 4437 случаев новой коронавирусной инфекции. Ранжирование заболевших по течению заболевания:
пневмония – 50,1 %
ОРВИ – 44,2 %
бессимптомно -5,7 %
Увеличивается количество случаев с тяжелым течением заболевания. Больше всего заболевших относится в возрастной группе 30-49 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.
С выздоровлением выписали 2897 человек. От коронавируса скончалось 52 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.
Под наблюдением врачей находится 1504 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся на изоляции дома.
Случаи заражения фиксируют в общественном транспорте, а также в дошкольных учреждениях и среди приезжих с российских курортов.