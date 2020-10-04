Плюс 36: в Приамурье выделили новые случае COVID-19

За все время выявили 4437 случаев новой коронавирусной инфекции. Фото: @minzdravamur

4 октября в Амурской области выявили еще 36 случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Благовещенске. Заболевание зафиксировали:

г. Благовещенск +13

г. Белогорск +4

г. Свободный +3

Селемджинский район (п. Златоусовск) +3

Серышевский район (с. Белоногово, пгт. Серышево) +3

г. Тында +2

Бурейский район (пгт. Новобурейск) +2

Тындинский район (с. Соловьевск) +2

г. Райчихинск +1

Константиновский район (с. Константиновка) +1

Магдагачинский район (п. Магдагачи) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

На данный момент в Приамурье выявили 4437 случаев новой коронавирусной инфекции. Ранжирование заболевших по течению заболевания:

пневмония – 50,1 %

ОРВИ – 44,2 %

бессимптомно -5,7 %

Увеличивается количество случаев с тяжелым течением заболевания. Больше всего заболевших относится в возрастной группе 30-49 лет, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

С выздоровлением выписали 2897 человек. От коронавируса скончалось 52 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

Под наблюдением врачей находится 1504 человек, которые контактировали с заболевшими, все они находятся на изоляции дома.

Случаи заражения фиксируют в общественном транспорте, а также в дошкольных учреждениях и среди приезжих с российских курортов.