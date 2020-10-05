Василий Орлов: На севере области почти везде не хватает медиков, но мы знаем, как это решить

С прошлого визита губернатора в больнице Верхнезейска решили сразу несколько проблем. Фото: правительство Амурской области

Глава Амурской области Василий Орлов накануне посетил участковую больницу Верхнезейска. Поездка стала поводом поднять вопрос нехватки медицинских работников на севере региона.

Во время посещения медицинского учреждения губернатор интересовался, как исполняют поручения, данные им во время прошлого визита в поселок в феврале 2020 года. В частности, тогда руководство больницы и администрация поселка докладывали, что одной из больших проблем является отсутствие морга при больнице. В настоящий момент помещение морга отремонтировано, приобретено оборудование. Это поручение губернатора выполнено.

Решен по поручению главы региона и вопрос по оказанию медпомощи жителями поселка не только в Зейской районной, но и в Тындинской районной больнице. Эта просьба возникла потому, что добраться до Тынды на поезде проще, нежели до Зеи.

- Как показала статистика, туда ездят порядка 40% жителей – примерно 20 человек в месяц, – рассказал главный врач Зейской больницы Андрей Гибадулин.

Губернатор посетил также фельдшерско-акушерский пункт поселка Огорон. По планам здесь будет проведен косметический ремонт.

- В сфере здравоохранения на севере везде не хватает медиков. Имеется ряд предложений, как можно сдвинуть эту ситуацию с "мертвой точки". В частности в регионе действуют специальные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", возможно для БАМовских поселков они должны быть профинансирована таким образом, чтобы специалисты проявляли больший интерес к работе в удаленных северных районах. Над этим вопросом сейчас работаем, – проинформировал Василий Орлов.