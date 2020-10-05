Губернатор Приамурья поручил Фонду капремонта наладить работу с «управляйками»

О проблемах с ремонтов Василию Орлову рассказал учредитель одной из управляющих компаний Февральска

Глава региона дал ряд поручений Фонду капремонта Амурской области по итогам личного приема с жителями пгт. Февральск. Проблемы с ремонтом крыш домов и взаимодействия управляющей компании «Февральские коммунальные системы» с Фондом капремонта области на встрече с губернатором озвучил учредитель компании Владимир Лосеев.

По словам Владимира Лосеева, при ремонте крыш в трёх домах поселка подрядчик оставил недоделки. Причину этого он видит в не выстроенном взаимодействии между организацией и Фондом капитального ремонта: управляющая компания не принимает участие в контроле за ремонтными работами.

- Мы не видим, кто и как делает ремонт. Мало просто выполнить работы, нужно же потом это все содержать, - сказал Владимир Лосеев.

Как пояснил министр ЖКХ области Алексей Тарасов, недобросовестный подрядчик не с должным качеством провел укладку утеплителя крыш. Фонд подал иск в суд, ведется разбирательство. В одном из упомянутых домов работы ведет уже другой подрядчик, для двух других еще выбирают строительную организацию.

- До 15 октября нужно провести проверку по всем трем домам и организовать работу с управляющими компаниями. В обязательном порядке провести общественный совет по взаимодействию с Фондом капремонта, - дал поручения губернатор Василий Орлов.

Министр ЖКХ области пояснил, что ведется корректировка механизмов взаимодействия между управляющими компаниями, подрядчиками и Фондом капремонта. Чтобы все три участника процесса ремонта выстроили диалог по контролю и приемке работ.

Помимо встреч с жителями, губернатор посетил в Февральске больницу «РЖД-Медицина» и попросил региональный минздрав помочь с решением вопроса об обновлении автопарка. Также Василий Орлов нанес визит в местную школы. Здесь было принято решение о реконструкции школьного стадиона.