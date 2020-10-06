7000 гостей и 45 спикеров: В Благовещенске впервые прошел книжный фестиваль «Берег»

Книжная ярмарка привлекла внимание благовещенцев. Фото: Василий РОМАНЕНКОВ

7000 жителей Благовещенска и гостей города посетили события книжного фестиваля «Берег», который прошел 3 и 4 октября в «Старом городе» ТРЦ «Острова». На ярмарке фестиваля представили книги 53 издательств и книжных магазинов. В лекториях выступили 45 спикеров — писателей, поэтов, критиков, режиссеров.

- Книжный фестиваль «Берег» вырос из форума «Столичные издания XXI века» и фестивалей «День книги» и «Книжная осень». Вместе мы сделали по-настоящему большое событие для города. Оно объединило всех — гостей из разных городов России и писателей Приамурья, взрослых и юных читателей, книгоиздателей и книготорговцев. Интерес к фестивалю, его теплая атмосфера и уровень продаж книг подтверждают — «Берег» не просто нужен Благовещенску, а очень нужен. И мы сделаем все возможное, чтобы книжный фестиваль стал доброй традицией и проходил ежегодно. Благодарим за поддержку этой инициативы управление культуры администрации Благовещенска, - поделился Михаил Фаустов, программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

Встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы, дискуссии, лекции, круглые столы — всего за два дня фестиваля прошло 47 событий. 80 человек посмотрели спектакль «Будущее.doc Восток» Театра.doc на закрытом показе.

Ключевыми событиями книжного фестиваля стали выступления писателей Дениса Драгунского, Алексея Сальникова, Булата Ханова и дискуссия «Дальний Восток в литературе» с участием издателя Олега Вавилова и литературного критика Константина Мильчина.

- Фестиваль набирает обороты — становится масштабнее и интереснее. И жители Благовещенска уже воспринимают его как большое событие, которое создает новые формы интеллектуального досуга в городе. Важно, что «Берег» имеет продолжение — после него рождаются новые связи, идеи и проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, искусства и литературного творчества Благовещенска, - высказала мнение, Виктория Хопатько, заместитель мэра города Благовещенска.

Писатель Алексей Сальников на фестивале. Фото: Василий РОМАНЕНКОВ

На «Береге» презентовали сборник «Сказки эвенкии скои бабушки» — восемь сказок на эвенкии ском языке с русским переводом, рассказанных бабушками Амурскои области, Якутии и Бурятии. В 2019 году книгу выпустила Амурская региональная общественная историко-патриотическая организация «За развитие региона» при участии Амурского государственного университета.

В литературном питчинге победила Светлана Кулигина. Писательница представила книгу «Операция „Бурхановка“». Это веселая сказка о тайном заговоре бурхановского общества — старой лягушки, паука, комара и жуков — и спасении реки от загрязнения ее жителями города.

В лекториях фестиваля также выступили писательница Анна Матвеева, палеонтолог Иван Болотский, куратор отдела боли Театра.doc Зарема Заудинова, директор библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова, фотограф и кинорежиссер Олег Семенец и другие. Все события прошли с соблюдением мер безопасности.

Фестиваль провели с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организаторами выступили Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и АООО «Социальная инициатива».

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