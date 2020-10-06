В Благовещенске перекрыли улицу Амурскую

Пора перекопов должна завершиться к концу октября. Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске с 6 по 16 октября будет перекрыт участок улицы Амурской от Комсомольской до Калинина. В этом районе специалисты ТЭЦ проводят работы по устройству инженерных сетей.

Соответственно, в городе временно изменилась схема движения некоторых автобусов. Перекрытие затронуло маршруты «К» и «3», которые до 16 октября будут двигаться следующим образом:

– ул. Амурская – ул. Калинина – ул. Горького – далее по утвержденному маршруту.

Администрация Благовещенска также просит автовладельцев выбирать альтернативные маршруты для движения.