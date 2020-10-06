Плюс 42: Заболеваемость коронавирусом в Приамурье продолжает активно расти

Стационары пока не пустуют. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

Ежедневное число новых случаев коронавируса в Амурской области неумолимо растет: в воскресенье вирус подтвердили у 36, в понедельник – у 40, а сегодня – уже у 42 человек. Распространяется вирус и территориально. Сегодня новые случаи зафиксированы в 11 населенных пунктах.

Наибольшее число заболевших выявлено в городах Приамурья. В Благовещенске заболели 16 жителей, в Свободном – 13, в Белогорске – четверо. По два случая зарегистрировали в Мазановском и Серышевском районах, по одному – в Ромненском, Архаринском, Михайловском, Октябрьском и Ивановском.

Всего с начала пандемии заразились 4519 амурчан, выздоровели 2961. Число летальных исходов за сутки не увеличилось и по-прежнему составляет 54 случая, их которых 65% приходится на пациентов старше 65 лет. Остальные зараженные продолжают лечение. У 49,7% выявлена пневмония, у 44,7% - симптомы ОРВИ, у 5,6% - бессимптомная форма.

Также врачам предстоит обследовать 1551 человека, общавшегося с больными «ковидом». Все они находятся на изоляции по месту жительства.