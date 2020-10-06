Василий Орлов: Албазинский острог станет центром притяжения для интересующихся историей

Острог создавался при участии историков, имеет максимально достоверный облик. Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с руководителем «Албазинской экспедиции», ученым секретарем Фонда «Петропавловск» Андреем Черкасовым. Они обсудили ход строительства копии Албазинского острога и дальнейшее развитие проекта, а также вопрос распространения в школах области книги «Записки о Дальнем Востоке».

- Эта книга вышла тиражом в 1 тысячу экземпляров. Она очень важна и интересна для нас, так как раньше экспедиции Фонда «Петропавловск» публиковали только научные статьи и монографии. На этот раз мы выпустили книгу для детской аудитории, рассказали об истории Приамурья и Дальнего Востока, - рассказал Андрей Черкасов.

Книгу презентовали на книжном фестивале. Там учителя и представители общественности рассказали, что педагоги при подготовке к краеведческим занятиям испытывают затруднения с подбором литературы. Так что Василий Орлов дал поручение минобрнауки региона рассмотреть вариант преподавания краеведения в школах с использованием новой книги.

Также Андрей Черкасов, только что побывавший на площадке строительства копии острога, поблагодарил главу региона за поддержку:

- Очень важно, что этот проект реализуется. Он создавался при участии историков, имеет максимально достоверный облик. Мы ждем того дня, когда он будет введен в строй. Очень рассчитываем на то, что острог заживет своей жизнью, что вокруг него появится определенная экосистема».

Василий Орлов также поблагодарил Андрея Черкасова за проделанную работу. Он отметил, что на ход строительства повлияла плохая погода, но первый этап возведения должен быть закончен в этом году.

- Острог будет не просто красивым строением. Он станет определенным центром притяжения для всех, кто интересуется историей, для нашей молодежи, реконструкторского движения. Соответствующее поручение дано министерству культуры: должны быть подготовлены предметы быта, одежды, макеты оружия. Несмотря на то, что острог находится на полигоне ДВОКУ, мы сделаем всё, чтобы люди могли беспрепятственно посещать объект, - сказал Василий Орлов.