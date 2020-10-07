Василий Орлов: Путепровод в Свободном планируем сдать в октябре 2021 года

Останки старого путепровода практически демонтировали. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил стройплощадку нового путепровода в Свободном. Строительство объекта ведет компания «УСК Мост» - она уже возвела мост через Амур и возводит сейчас мост через Зею.

Мост будет располагаться на двух опорах, посреди железнодорожных путей опор не будет. Это не вызывает остановок в движении составов. При необходимости строители будут работать во время так называемых технологических окон. Стоимость работ - более 1 миллиарда рублей, большая часть федеральных средств уже поступила.

- Мы очень хорошо знаем этого подрядчика, знаем, что он ответственный. Оценили сегодня ход строительства и видим, что оно идет в графике. Очень рассчитываем на скорейшее возведение объекта, так как обрушение старого путепровода принесло жителям массу неудобств. По плану завершение стройки - это октябрь следующего года, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как рассказал директор дирекции по строительству «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов, уже демонтированы пролетное строение и опоры городской части старого путепровода, отсыпаны две строительные площадки, возведён вахтовый городок. Сейчас ведётся демонтаж залинейной части путепровода. На данный момент на объекте задействовано 30 человек и 21 единица техники. Работы идут по графику.

Строительство путепровода граждане ждут с нетерпением. Отсутствие путепровода привело к тому, что добираться из одной части Свободного в другую нужно в объезд длиной в 4 километра.