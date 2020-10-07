В Благовещенске за сутки коронавирусом заболели 30 человек, всего в Приамурье – 43

Медики обследуют еще более 1,5 тысяч амурчан. Фото: DepositPhotos

В Амурской области растет заболеваемость коронавирусом: за сутки в регионе заболели 43 человека, из них в Благовещенске – целых 30. Такого большого числа выявленных за сутки случаев не было уже несколько месяцев, поэтому тенденция кажется откровенно тревожной.

С другой стороны, в других районах Приамурья количество новых случаев сравнительно небольшое. Так, по данным на 7 октября, COVID-19 подтвердили у четырех жителей Свободного, трех жителей Шимановского района и двух жителей Шимановска. Еще по одному случаю выявили в Белогорске, Тынде, Чигирях и Бурее.

Всего с начала пандемии «ковидом» в регионе заразились 4562 человека, из них 2985 уже выздоровели. Количество летальных случаев – 54, причем 65% из них приходится на людей старше 65 лет. Обследование продолжается в отношении 1543 человек, общавшихся с больными коронавирусом.