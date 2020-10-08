Почти полсотни: В Амурской области коронавирус за сутки нашли у 49 человек

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Коронавирус подтвердился у 49 жителей Амурской области. Новые случаи зарегистрированы в 14 городах, селах и поселках. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Благовещенске, где за сутки выявили 28 новых случаев.

Таким образом, общее число зараженных в регионе доросло до 4608 случаев. Выздоровели 3020 человек, скончались - 54. При этом 65% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Врачи обследуют 1716 амурчан, общавшихся с больными. Двое из них находятся в изоляторах, остальные изолированы по месту жительства. Всего с начала пандемии в области провел 315 364 исследования на «ковид».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи заражения COVID-19 в Амурской области на 08.10.2020:

г. Благовещенск +28

г. Свободный +4

Завитинский район (г. Завитинск) +4

Благовещенский район (с. Чигири, с. Владимировка) +3

г. Шимановск +2

Магдагачинский район (с. Тыгда, п. Магдагачи) +2

пгт. Прогресс +1

г. Зея +1

г. Тында +1

Октябрьский район (с. Трудовое) +1

Тамбовский район (с. Тамбовка) +1

Шимановский район (с. Петруши) +1