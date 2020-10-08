Почти полсотни: В Амурской области коронавирус за сутки нашли у 49 человек

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Коронавирус подтвердился у 49 жителей Амурской области. Новые случаи зарегистрированы в 14 городах, селах и поселках. Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Благовещенске, где за сутки выявили 28 новых случаев.
Таким образом, общее число зараженных в регионе доросло до 4608 случаев. Выздоровели 3020 человек, скончались - 54. При этом 65% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет, отмечают в региональном Роспотребнадзоре.
Врачи обследуют 1716 амурчан, общавшихся с больными. Двое из них находятся в изоляторах, остальные изолированы по месту жительства. Всего с начала пандемии в области провел 315 364 исследования на «ковид».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи заражения COVID-19 в Амурской области на 08.10.2020:
г. Благовещенск +28
г. Свободный +4
Завитинский район (г. Завитинск) +4
Благовещенский район (с. Чигири, с. Владимировка) +3
г. Шимановск +2
Магдагачинский район (с. Тыгда, п. Магдагачи) +2
пгт. Прогресс +1
г. Зея +1
г. Тында +1
Октябрьский район (с. Трудовое) +1
Тамбовский район (с. Тамбовка) +1
Шимановский район (с. Петруши) +1