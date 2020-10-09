Губернатор Амурской области пообещал бизнесу в сфере образования и досуга детей поддержку от региона

В Приамурье готовятся к третьему этапу субсидирования бизнеса во время пандемии. Фото: правительство Амурской области

Реализацию мер финансовой поддержки бизнеса в Приамурье обсудили накануне на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Как рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова, региональные субсидии уже зарекомендовали себя как один из наиболее востребованных инструментов поддержки бизнеса в Амурской области. В общей сложности на эти цели правительство области выделило больше 175 миллионов рублей.

На сегодня в регионе уже полностью завершен первый и подходит к завершению второй этап выдачи областных субсидий. Первый этап стартовал с начала июня – пострадавший бизнес мог получить поддержку в размере до 200 тысяч рублей на зарплату работникам или оплату коммунальных услуг. Субсидией воспользовались около 400 предпринимателей на сумму 28,1 миллиона рублей.

С августа в регионе стартовал второй этап. Правительство расширило круг потенциальных получателей субсидий на заработную плату и ЖКУ, кроме того для наиболее пострадавших отраслей – туризма, общественного питания, досуга и спорта – были разработаны отдельные меры поддержки. Также в рамках второго этапа в муниципальных образованиях открыли прием заявок и по традиционным направлениям поддержки – это субсидии на модернизацию оборудования, гранты на развитие туриста, ремонт нежилых помещений и т.д.

Сейчас правительство области готовится к запуску третьего этапа выдачи субсидий для бизнеса.

- По предложению бизнес-сообщества нами разработаны новые субсидии. Порядок дополнен тремя новыми направлениями – это бизнес, осуществляющий деятельность в сфере образования, групп присмотра и ухода за детьми, а также работы игровых детских и прочих развлекательных комплексов, - рассказала Людмила Старкова. – Средства субсидии предусмотрены для оплаты ЖКУ, аренды помещений, покупки оборудования и инвентаря или уплаты процентов по кредитам. Использовать средства можно будет до конца текущего года.

Запустить прием заявок на новые субсидии правительство планирует уже во второй половине октября.

- Мы видим очень высокие показатели взаимодействия с бизнесом в Белогорске, а также Шимановске и ЗАТО Циолковском, здесь охват бизнеса мерами поддержки находится на действительно достойном уровне. Однако ряд муниципалитетов еще проявляет низкую активность в части информирования бизнеса о мерах поддержки, взаимодействия с предпринимателями и оперативности работы с поступающими заявками. Так быть не должно, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. – Я настоятельно рекомендую администрациям городов и районов уделить этим вопросам особое внимание и дополнительно отработать до запуска новых мер все необходимые механизмы и каналы взаимодействия с местными советами по развитию предпринимательства.