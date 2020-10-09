Монумент Юрию Гагарину установили на космодроме Восточный в Приамурье

В руках Юрий Гагарин держит первый искусственный спутник земли. Фото: пресс-служба АО «ЦЭНКИ»

На территории технического комплекса космодрома Восточный открыли монумент Юрию Гагарину, сообщают в пресс-службе АО «ЦЭНКИ» (Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

В руках Юрий Гагарин держит первый искусственный спутник земли. Так на первом российском гражданском космодроме создатели экспозиции - сотрудники филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» решили увековечить главные свершения в истории космонавтики: первый запуск искусственного спутника земли и первый полёт человека в космос.

Идея создания монумента и ее реализация принадлежит инженерам технического комплекса филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный. 12 апреля 2021 года весь мир отметит 60-летний юбилей со дня первого полёта человека в космос, а 4 октября традиционного отмечают начало космической эры. В ознаменование этих дат и создан монумент.

Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» не впервые вносят вклад в создание памятные космические места. С их помощью установили макеты РН «Ангара» и «Союз» в аэропорту Благовещенска, в АмГУ, на территории привокзальной площади Циолковского, на техническом комплексе. Они же помогли создать парк отдыха «Ангара». В прошлом году на стартовом комплексе космодрома Восточный силами сотрудников Космического центра Восточный создана «Аллея пусков».