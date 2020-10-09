Василий Орлов вручил воспитанникам кадетского корпуса значки и удостоверения юнармейцев

Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. Фото: правительство Амурской области

Торжественная церемония вступления в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась сегодня на полигоне ДВОКУ. Учащихся Амурского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Ю. В. Кузнецова поздравил губернатор области Василий Орлов.

- Задача юнармейского движения - воспитать настоящих патриотов нашей родины. Недаром сегодня это мероприятие проходит здесь, на полигоне ДВОКУ. Именно тут создается кластер, ядро военно-патриотического воспитания в регионе. Уже работает филиал парка «Патриот», партизанская деревня, достраивается копия Албазинского острога, ремонтируют общежития для детей, которые будут посещать эти площадки, - сказал Василий Орлов. - У нас в области юнармейское движение активно развивается. Сейчас юнармейцев в 23 раза больше, чем было в 2016 году. В целом же в Амурской области более 200 объединений военной и патриотической направленности, и «Юнармия» является тем центром, который сможет их все объединить. Вы должны стать примером для ваших сверстников.

В торжественной обстановке 230 ребятам вручили значки и удостоверения юнармейцев. В завершение церемонии знамя «Юнармии» кадетам передала координатор движения в Амурской области Татьяна Кащенко.

- Вы вступили в нашу семью, будьте настоящими патриотами своего города, села, нашей Амурской области. Пусть у вас будут на счету только хорошие дела. Будьте верны своему слову, которое вы сегодня дали. Сейчас передаю вам наш символ – знамя «Юнармии, - сказала Татьяна Кащенко.