Мусороперерабатывающий завод заработал в Благовещенске

На территории города ежегодно образуется порядка 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Фото: правительство Амурской области

В Благовещенске начал работу мусороперерабатывающий завод «БлагЭко». Он будет перерабатывать твердые коммунальные отходы, образующиеся в Благовещенске. Проектная мощность комплекса - порядка 40 тысяч тонн отходов ежегодно.

- Поступающий мусор будет делиться на около десяти полезных фракций: бумага, пластик, стекло, жесть, металл и т.д. Их можно использовать в дальнейшем. На заводе идет и автоматическая, и ручная сортировка. Так называемые «хвосты» будут захоранивать на полигоне Благовещенска. На первом этапе мы планируем снижение общего объема отходов для захоронения на 20-30%, - рассказал руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Полезные фракции в прессованном виде будут передаваться организациям, занимающимся сбором и переработкой вторичных ресурсов для вывоза на специализированные заводы.

Комплекс находится под оперативным управлением ГБУ «Экология». В роли оператора выступает та же компания, которая работает на полигоне. На сегодня на заводе трудятся порядка 25 человек, но со временем количество работников может быть увеличено.

В регионе ведется работа по переходу на раздельный сбор мусора, когда жители будут сами сортировать отходы. Первые девять контейнеров для сбора пластика установлены по ул. Воронкова. Специалисты отмечают: если люди поддержат идею, контейнеры будут устанавливаться и далее в других районах города. Существует специальная программа, предусматривающая ежегодное сокращение объемов и видов захораниваемых отходов.

- В последнее время мы всё чаще предпринимаем меры, направленные на улучшение экологической обстановки в Приамурье. Без сомнения, это сложный процесс, состоящий из разных факторов. И один из них – это новые подходы к сбору и переработке мусора. При внедрении системы раздельного сбора мусора мы столкнемся с определенными сложностями: изменить привычки людей будет непросто. Тем не менее, эта работа должна вестись поэтапно. Очень важно разъяснять гражданам, что раздельный сбор будет способствовать сокращению количества свалок и объемов отходов, и в конечном счете – улучшению экологии», - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На территории города ежегодно образуется порядка 120 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В дальнейшем планируется проведение модернизации завода для увеличения мощности переработки до 120 – 140 тысяч тонн ежегодно.